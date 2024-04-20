ВСУ запустили дроны по российским объектам энергетической инфраструктуры. Украина выбрала новую цель для атак?

Брянский губернатор: при падении дрона ВСУ в области загорелся энергообъект

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку массированного налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию России. Режим угрозы атаки объявлялся в нескольких регионах страны.

В Брянской области после падения беспилотника загорелся объект энергетической инфраструктуры. Инцидент произошел в Выгоничском районе. Там силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ударных дронов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Аварийные бригады обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей.

В Калужской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался в районе электроподстанции. Атака произошла в Малоярославецком районе, в результате происшествия никто не пострадал

В Смоленской области расчеты противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотников ВСУ. В Кардымовском районе области дроны пытались поразить объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК), но были сбиты. Однако обломки одного из беспилотников упали на емкость с горюче-смазочными материалами, в результате чего начался пожар.

Также украинские БПЛА были замечены и подавлены над Тульской и Рязанской областями.

Запад запретил Украине атаковать российские НПЗ

В марте Вашингтон призвал Украину прекратить атаки по российским объектам топливно-энергетического комплекса из-за опасений роста мировых цен на нефть. По словам одного из источников Financial Times, «Белый дом все больше разочаровывается наглыми атаками украинских дронов, которые нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам, складам и хранилищам на западе России, нанеся ущерб ее нефтедобывающим мощностям». Уточняется, что несмотря на санкции в отношении российского энергетического сектора, Москва остается одним из крупнейших мировых экспортеров энергоносителей.

Киев ответил, что считает российские НПЗ своей законной целью, по которой продолжат наносить удары. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что ВСУ воюют имеющимися ограниченными возможностями, ресурсами и практиками. Чиновница добавила, что в 2022 году она узнала о «стандартах НАТО», предполагающих уничтожение важнейшей инфраструктуры на территории России. Спустя два года, подчеркнула она, Украина действует именно так, как нужно, — «в соответствии с лучшими стандартами НАТО».

У Украины появились сверхдальнобойные дроны и «шары-террористы»

19 апреля журнал The Economist написал, что у ВСУ появились новые беспилотники с дальностью полета до трех тысяч километров, способные долететь до Сибири. Сообщается, что в производство современных БПЛА Киев инвестировал сотни миллионов долларов. В настоящее время дроны, способные находить и поражать объекты на очень большом расстоянии, выпускаются как минимум на шести предприятиях.

Однако военный эксперт Дмитрий Корнев призвал не считать новинку неким чудо-оружием. Он пояснил, что даже если такие дроны действительно существуют, то они не отличаются от любых других БПЛА, и российские средства ПВО смогут обеспечить защиту от них.

Еще одним нововведением ВСУ стало использование метеозондов в качестве ударных дронов. Такие начиненные килограммом взрывчатки объекты российские ПВО сбили в Липецкой и Курской областях. На некоторых шарах были закреплены 81-миллиметровые мины, на других — уголковые отражатели для радаров, чтобы ПВО приняла их за дрон. Однако у «шаров-террористов» есть существенный недостаток — они гораздо больше дронов и их легко обнаружить.