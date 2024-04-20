ВСУ запустили дроны по российским объектам энергетической инфраструктуры. Украина выбрала новую цель для атак?
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку массированного налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию России. Режим угрозы атаки объявлялся в нескольких регионах страны.
В Брянской области после падения беспилотника загорелся объект энергетической инфраструктуры. Инцидент произошел в Выгоничском районе. Там силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ударных дронов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Аварийные бригады обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей.
В Калужской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался в районе электроподстанции. Атака произошла в Малоярославецком районе, в результате происшествия никто не пострадал
В Смоленской области расчеты противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотников ВСУ. В Кардымовском районе области дроны пытались поразить объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК), но были сбиты. Однако обломки одного из беспилотников упали на емкость с горюче-смазочными материалами, в результате чего начался пожар.
Также украинские БПЛА были замечены и подавлены над Тульской и Рязанской областями.
Запад запретил Украине атаковать российские НПЗ
В марте Вашингтон призвал Украину прекратить атаки по российским объектам топливно-энергетического комплекса из-за опасений роста мировых цен на нефть. По словам одного из источников Financial Times, «Белый дом все больше разочаровывается наглыми атаками украинских дронов, которые нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам, складам и хранилищам на западе России, нанеся ущерб ее нефтедобывающим мощностям». Уточняется, что несмотря на санкции в отношении российского энергетического сектора, Москва остается одним из крупнейших мировых экспортеров энергоносителей.
Киев ответил, что считает российские НПЗ своей законной целью, по которой продолжат наносить удары. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что ВСУ воюют имеющимися ограниченными возможностями, ресурсами и практиками. Чиновница добавила, что в 2022 году она узнала о «стандартах НАТО», предполагающих уничтожение важнейшей инфраструктуры на территории России. Спустя два года, подчеркнула она, Украина действует именно так, как нужно, — «в соответствии с лучшими стандартами НАТО».
У Украины появились сверхдальнобойные дроны и «шары-террористы»
19 апреля журнал The Economist написал, что у ВСУ появились новые беспилотники с дальностью полета до трех тысяч километров, способные долететь до Сибири. Сообщается, что в производство современных БПЛА Киев инвестировал сотни миллионов долларов. В настоящее время дроны, способные находить и поражать объекты на очень большом расстоянии, выпускаются как минимум на шести предприятиях.
Однако военный эксперт Дмитрий Корнев призвал не считать новинку неким чудо-оружием. Он пояснил, что даже если такие дроны действительно существуют, то они не отличаются от любых других БПЛА, и российские средства ПВО смогут обеспечить защиту от них.
Еще одним нововведением ВСУ стало использование метеозондов в качестве ударных дронов. Такие начиненные килограммом взрывчатки объекты российские ПВО сбили в Липецкой и Курской областях. На некоторых шарах были закреплены 81-миллиметровые мины, на других — уголковые отражатели для радаров, чтобы ПВО приняла их за дрон. Однако у «шаров-террористов» есть существенный недостаток — они гораздо больше дронов и их легко обнаружить.