Украина решила ослушаться США и готова продолжить наносить удары по НПЗ России. В Киеве назвали их своей законной целью
Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России — законная цель для Украины, по которой продолжат наносить удары. Так на призыв США прекратить атаки российских энергообъектов ответила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
«Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые имеются у нас», — заявила она.
По словам Стефанишиной, в 2022 году она узнала о «стандартах НАТО», предполагающих уничтожение важнейшей инфраструктуры на территории России. Спустя два года, подчеркнула она, Украина действует именно так, как нужно, — «в соответствии с лучшими стандартами НАТО».
США запретили Украине бить по энергообъектам РФ из-за цен на нефть
Вашингтон призвал Киев прекратить атаки по российским нефтезаводам из-за опасений роста мировых цен на нефть. Американское правительство неоднократно направляло в адрес высокопоставленных украинских чиновников соответствующие предупреждения.
По словам источника Financial Times, Белый дом опасается не только роста цен, но и ответных мер со стороны России. «Белый дом все больше разочаровывается наглыми атаками украинских дронов, которые нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам, складам и хранилищам на западе России, нанеся ущерб ее нефтедобывающим мощностям», — заявил он.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за атаки на нефтезаводы в российских регионах. По словам источника, таким образом украинская сторона хочет уменьшить экономический потенциал России.
ВСУ атаковали нефтезаводы в нескольких российских регионах
13 марта атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись три нефтезавода — в Рязанской, Ленинградской и Ростовской областях. В результате атаки Новошахтинский НПЗ, являющийся крупнейшим на юге России, остановил работу.
Утром 16 марта пожар возник на территории Сызранского НПЗ в Самарской области. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров, причиной также стала атака украинских беспилотников.
17 марта украинские беспилотники атаковали нефтезавод в Славянском районе Краснодарского края. Тогда в результате падения одного из дронов возник пожар. Пострадавших не было.
В Минэнерго заявили о разработке мер по защите НПЗ от атак дронов
Директор департамента развития газовой отрасли Артем Верхов заявил, что вопрос о защите российских нефтезаводов активно обсуждается.
Отрабатываем совместно в том числе с коллегами из Росгвардии меры по прикрытию объектов, установке необходимых систем защиты по типу «Панциря»
По его словам, от российских ведомств уже поступили законодательные инициативы.