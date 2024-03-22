Украина решила ослушаться США и готова продолжить наносить удары по НПЗ России. В Киеве назвали их своей законной целью

Стефанишина подтвердила просьбы Белого дома к Украине не бить по НПЗ России

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России — законная цель для Украины, по которой продолжат наносить удары. Так на призыв США прекратить атаки российских энергообъектов ответила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые имеются у нас», — заявила она.

По словам Стефанишиной, в 2022 году она узнала о «стандартах НАТО», предполагающих уничтожение важнейшей инфраструктуры на территории России. Спустя два года, подчеркнула она, Украина действует именно так, как нужно, — «в соответствии с лучшими стандартами НАТО».

США запретили Украине бить по энергообъектам РФ из-за цен на нефть

Вашингтон призвал Киев прекратить атаки по российским нефтезаводам из-за опасений роста мировых цен на нефть. Американское правительство неоднократно направляло в адрес высокопоставленных украинских чиновников соответствующие предупреждения.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

По словам источника Financial Times, Белый дом опасается не только роста цен, но и ответных мер со стороны России. «Белый дом все больше разочаровывается наглыми атаками украинских дронов, которые нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам, складам и хранилищам на западе России, нанеся ущерб ее нефтедобывающим мощностям», — заявил он.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за атаки на нефтезаводы в российских регионах. По словам источника, таким образом украинская сторона хочет уменьшить экономический потенциал России.

ВСУ атаковали нефтезаводы в нескольких российских регионах

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

13 марта атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись три нефтезавода — в Рязанской, Ленинградской и Ростовской областях. В результате атаки Новошахтинский НПЗ, являющийся крупнейшим на юге России, остановил работу.

Утром 16 марта пожар возник на территории Сызранского НПЗ в Самарской области. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров, причиной также стала атака украинских беспилотников.

17 марта украинские беспилотники атаковали нефтезавод в Славянском районе Краснодарского края. Тогда в результате падения одного из дронов возник пожар. Пострадавших не было.

В Минэнерго заявили о разработке мер по защите НПЗ от атак дронов

Директор департамента развития газовой отрасли Артем Верхов заявил, что вопрос о защите российских нефтезаводов активно обсуждается.

Отрабатываем совместно в том числе с коллегами из Росгвардии меры по прикрытию объектов, установке необходимых систем защиты по типу «Панциря» Артем Верхов директор департамента развития газовой отрасли

По его словам, от российских ведомств уже поступили законодательные инициативы.