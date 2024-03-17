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04:17, 17 марта 2024Россия

В российском регионе после атаки беспилотников возник пожар на НПЗ

Оперштаб Кубани: после атаки беспилотников возник пожар на Славянском НПЗ

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Беспилотники атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянском районе Краснодарского края. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб Кубани.

Отмечается, что попытка атаки произошла около 3:00 по московскому времени. По данным Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) МЧС России по Славянскому району, беспилотники были нейтрализованы.

В результате падения одного из аппаратов возник пожар, к его тушению привлечены 83 человека и 25 единиц техники. «Привлеченные подразделения сообщают о том, что возгорание практически локализовано», — добавили в оперштабе.

Утром в субботу, 16 марта, на территории Сызранского НПЗ в Самарской области произошел пожар. Позже губернатор региона Дмитрий Азаров заявил об атаке украинских беспилотников на НПЗ.

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      Марина Совина
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