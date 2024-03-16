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12:10, 16 марта 2024Россия

На НПЗ в Самарской области начался пожар после атаки беспилотника. Что об этом известно?

Пожар на Сызранском НПЗ после атаки БПЛА сняли на видео

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Утром 16 марта на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода (СНПЗ) в Самарской области произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сызрани. Позже губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил об атаке украинских беспилотников на НПЗ.

В результате пожара на НПЗ никто не пострадал

Губернатор региона сообщил, что утром 16 марта на Сызранский НПЗ была совершена атака БПЛА, кроме того, была зафиксирована попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ.

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

«В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет. Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет», — рассказал Азаров.

Он также сообщил, что оперативный штаб, созданный в связи с этой ситуацией, принимает все меры для ликвидации последствий атаки. Поручено уделить приоритетное внимание охране объектов на территории региона.

Дроны ВСУ атаковали несколько НПЗ на территории России за последнюю неделю

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 13 марта заявил, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод остановил работу после атаки украинских дронов. Беспилотники упали на территорию крупнейшего на юге России НПЗ в результате работы системы радиоэлектронной борьбы.

В тот же день сообщалось об атаке два нефтезавода в других регионах. Так, в Рязанской области в результате атаки на предприятии начался пожар. По предварительным данным, беспилотник мог попасть в установку по первичной переработке нефтепродуктов.

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В Ленинградской области дрон попытался атаковать нефтезавод «Кинеф», но был перехвачен и сбит на подлете к нему. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, обошлось без разрушений и пострадавших.

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о причастности к атакам на нефтезаводы в российских регионах. По словам источника, именно СБУ отправила беспилотники сразу на три предприятия, чтобы уменьшить экономический потенциал России.

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