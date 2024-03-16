В российском городе загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Самарской области загорелся Сызранский нефтеперерабатывающий завод

В Самарской области загорелся Сызранский нефтеперерабатывающий завод (СНПЗ) утром 16 марта. Персонал предприятия эвакуировали, об этом сообщили в пресс-службе администрации российского города в Telegram.

«Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — уточнили городские власти.

Причины пожара еще предстоит выяснить.

Ранее сообщалось, что снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в дом в Курской области, из-за чего начался пожар. Губернатор региона Роман Старовойт пообещал оказать помощь со стороны властей при восстановлении здания.

В ночь с 15 на 16 марта в Курской области объявляли опасность атаки БПЛА и ракетную опасность. В небе над регионом системы ПВО уничтожили три украинских беспилотника.