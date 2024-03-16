Еще два беспилотника ВСУ сбили над Курской областью

Старовойт: средства ПВО сбили еще два беспилотника ВСУ над Курской областью

Еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Курской областью. Итого в ночь на 16 марта были уничтожены три дрона противника, рассказал губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

О первом сбитом украинском беспилотнике самолетного типа губернатор сообщил около 00:15 по московскому времени. В сообщении о втором БПЛА, о котором стало известно примерно в 00:40, Старовойт написал слова благодарности войскам ПВО и предостережение для граждан.

«Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — добавил губернатор Курской области.

Информация о третьем дроне, сбитом в регионе появилась в 00:45.

Ранее в Курской области сообщили об опасности атаки БПЛА. «Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — сопроводил объявление Роман Старовойт. Она продлилась с 23:20 15 марта до 01:55 16 марта.