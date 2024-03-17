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08:41, 17 марта 2024Россия

Сотрудник НПЗ на Кубани умер от сердечного приступа во время атаки беспилотников ВСУ. Что еще известно о происшествии?

Оперштаб: после атаки дронов ВСУ на Славянском НПЗ начался пожар, умер сотрудник
Славянский НПЗ

Славянский НПЗ. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Дроны Вооруженных сил Украины атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, после падения одного из них произошел пожар. Об этом сообщил Оперативный штаб Кубани.

Ночью в районе трех часов несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. По данным ЕДДС Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар

Оперативный штаб Краснодарского края

В оперштабе уточнили, что к тушению пожара привлекались 83 человека и 25 единиц техники. Позднее возгорание было полностью ликвидировано.

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Сотрудник завода умер от сердечного приступа в момент атаки

Сотрудник завода умер в момент атаки, предварительной причиной назван сердечный приступ, сообщили в Оперативном штабе Кубани.

По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти — сердечный приступ

Оперативный штаб Краснодарского края

Смерть сотрудника НПЗ от сердечного приступа также подтвердил глава Славянского района Роман Синяговский. Изначально он сообщил, что работник предприятия пострадал.

По оперативным данным пострадал один из работников предприятия. Пострадавший умер, по предварительному заключению врачей, от сердечного приступа

Роман Синяговскийглава Славянского района

В оперштабе уточнили, что пострадавших в результате непосредственно пожара нет.

Сотрудников завода эвакуировали

Роман Синяговский сообщил, что сотрудников Славянского нефтеперерабатывающего завода эвакуировали после возгорания.

Работники завода эвакуированы. Угрозы населенному пункту нет

Роман Синяговскийглава Славянского района

По словам чиновника, в районе проходит заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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В ночь на 17 марта беспилотники атаковали еще несколько российских регионов

В ночь на 17 марта три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты над Калужской областью. По словам главы региона Вячеслава Шапши, российская система ПВО сбила три беспилотника в небе над Кировским районом. Позднее еще одни дрон уничтожили на окраине Калуги.

В Белгородском районе четыре беспилотник повредили линии электропередач и газоснабжения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

До этого Белгородской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал едущую по дороге фуру, принадлежащую зерновой компании. Водитель не пострадал, транспортное средство получило повреждения, сообщил глава региона.

Кроме того, средства ПВО сбили БПЛА на подлете к Каменску Ростовской области.

Несколько беспилотников были сбиты на подлете к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов в районе Домодедово, на месте падения обломков разрушений и пострадавших не последовало.

Также БПЛА сбили в Раменском городском округе и Ступинском городском округе.

Атаку четырех беспилотников отразили в Ярославской области, заявил губернатор региона Михаил Евраев. Пострадавших и повреждений нет.

В Минобороны уточнили, что в ночь на 17 марта средства противовоздушной обороны сбили 35 беспилотников над российскими регионами. Дроны были перехвачены над территориями Московской, Курской, Ярославской, Ростовской, Орловской, Калужской областей и Краснодарского края.

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      Марина Совина
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