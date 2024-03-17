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05:25, 17 марта 2024Россия

В Ростовской области отразили атаку украинского беспилотника

Губернатор Голубев: в Ростовской области отразили атаку украинского беспилотника
Василий Голубев

Василий Голубев. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Cистема противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России в ночь на воскресенье, 17 марта, отразила атаку беспилотника на подлете к Каменску. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, подразделения ПВО успешно отразили атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа на подлете к Каменску. «Последствия на земле уточняются», — подчеркнул глава региона.

Утром 16 марта беспилотник атаковал Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, после чего на территории предприятия начался пожар. На опубликованной видеозаписи с места событий видно охваченную огнем металлическую конструкцию.

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      Марина Совина
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