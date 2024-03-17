ПВО ВС России уничтожила три беспилотника в Калужской области

Губернатор Шапша: ПВО ВС России уничтожила три беспилотника в Калужской области

Три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты над Калужской областью, заявил губернатор рагиона Владислав Шапша в Telegram-канале.

По его словам, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотника в небе над Кировским районом.

Как уточнил политик, в ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 марта, дроны противника пытались атаковать объекты инфраструктуры в области. «Три БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО. Разрушений инфраструктуры и жертв нет», — подчеркнул он.

Ранее российские средства ПВО предотвратили новые атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в двух регионах — Воронежской и Белгородской областях.