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00:40, 17 марта 2024Россия

ПВО ВС России уничтожила три беспилотника в Калужской области

Губернатор Шапша: ПВО ВС России уничтожила три беспилотника в Калужской области

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты над Калужской областью, заявил губернатор рагиона Владислав Шапша в Telegram-канале.

По его словам, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотника в небе над Кировским районом.

Как уточнил политик, в ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 марта, дроны противника пытались атаковать объекты инфраструктуры в области. «Три БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО. Разрушений инфраструктуры и жертв нет», — подчеркнул он.

Ранее российские средства ПВО предотвратили новые атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в двух регионах — Воронежской и Белгородской областях.

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      Марина Совина
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