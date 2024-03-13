Минобороны России сообщило о предотвращении новых атак ВСУ в двух регионах

Минобороны России: в Белгородской и Воронежской областях сбиты семь дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новые атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в двух регионах — Воронежской и Белгородской областях. Об этом сообщило Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, 13 марта около 9:30 утра по московскому времени российские военные сбили еще семь украинских дронов. Семь из них уничтожены в Воронежской области, еще один — в Белгородской.