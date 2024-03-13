Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:38, 13 марта 2024Россия

Минобороны России сообщило о предотвращении новых атак ВСУ в двух регионах

Минобороны России: в Белгородской и Воронежской областях сбиты семь дронов ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новые атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в двух регионах — Воронежской и Белгородской областях. Об этом сообщило Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, 13 марта около 9:30 утра по московскому времени российские военные сбили еще семь украинских дронов. Семь из них уничтожены в Воронежской области, еще один — в Белгородской.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский беспилотник атаковал нефтезавод под Рязанью. После удара начался мощный пожар, есть пострадавшие

      Погоня полицейских со стрельбой за водителем в российском городе попала на видео

      Власти Псковской области ответили на жалобы жителей о звуках взрыва

      Бывший завод Nissan в Петербурге назвал срок начала продаж своего кроссовера

      Мужчина собирался взорвать административные здания в Брянске по заданию СБУ

      Три украинских беспилотника уничтожены в небе над Ростовской областью

      Орбакайте даст концерт в баре США на фоне отмен выступлений в России

      Захарова дала подсказку США об источнике средств для Украины

      В России школьники пошутили над главой региона и записали видео с извинениями

      Путин прокомментировал возможность ввода войск НАТО на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше