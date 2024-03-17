Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:04, 17 марта 2024Россия

В российском регионе четыре беспилотника повредили линии электропередач

Гладков: в Белгородском районе при атаке БПЛА повреждены линии электропередач

Фото: Globallookpress.com

В Белгородском районе четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) повредили линии электропередач и газоснабжения. Об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, украинские дроны сбросили взрывные устройства в поселке Октябрьском.

«В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения», — написал губернатор.

Гладков добавил, что в ближайшее время аварийные бригады начнут заново подключать потребителей.

Ранее в Белгородской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал едущую по дороге фуру, принадлежащую зерновой компании. Водитель не пострадал, транспортное средство получило повреждения, сообщил глава региона.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      У сотрудника Славянского НПЗ во время атаки дронов произошел сердечный приступ

      Во Франции объяснили выбор России в качестве врага НАТО

      В Южной Осетии прокомментировали решение вступить в состав России

      В Ярославской области отразили атаку четырех беспилотников

      В США оценили «корейскую Армату»

      Российские военные поразили около 370 целей ВСУ

      Средства ПВО сбили беспилотник на окраине Калуги

      Собянин сообщил о сбитом в Ступинском городском округе БПЛА

      В российском регионе четыре беспилотника повредили линии электропередач

      Хуситы заявили о взаимодействии с Россией и Китаем ради ослабления Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше