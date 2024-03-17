В российском регионе четыре беспилотника повредили линии электропередач

Гладков: в Белгородском районе при атаке БПЛА повреждены линии электропередач

В Белгородском районе четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) повредили линии электропередач и газоснабжения. Об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, украинские дроны сбросили взрывные устройства в поселке Октябрьском.

«В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения», — написал губернатор.

Гладков добавил, что в ближайшее время аварийные бригады начнут заново подключать потребителей.

Ранее в Белгородской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал едущую по дороге фуру, принадлежащую зерновой компании. Водитель не пострадал, транспортное средство получило повреждения, сообщил глава региона.