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06:10, 17 марта 2024Россия

Средства ПВО сбили беспилотник на окраине Калуги

Губернатор Шапша: средства ПВО сбили беспилотник на окраине Калуги

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

На окраине Калуги средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотника. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня утром на окраине Калуги силами ПВО был уничтожен БПЛА. Жертв и разрушений нет», — заявил глава российского региона.

Шапша уточнил, что на месте происшествия работает оперативная группа.

В ночь на 17 марта три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты над Калужской областью. По словам главы региона, российская система ПВО сбила три беспилотника в небе над Кировским районом.

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      Марина Совина
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