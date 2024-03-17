Губернатор Шапша: средства ПВО сбили беспилотник на окраине Калуги

На окраине Калуги средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотника. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня утром на окраине Калуги силами ПВО был уничтожен БПЛА. Жертв и разрушений нет», — заявил глава российского региона.

Шапша уточнил, что на месте происшествия работает оперативная группа.

В ночь на 17 марта три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты над Калужской областью. По словам главы региона, российская система ПВО сбила три беспилотника в небе над Кировским районом.

