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04:50, 17 марта 2024Россия

У сотрудника Славянского НПЗ во время атаки дронов произошел сердечный приступ

Оперштаб: пожар на Славянском НПЗ после атаки дронов полностью ликвидирован
Славянский НПЗ

Славянский НПЗ. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Пожар на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) полностью ликвидировали, об этом сообщил Оперативный штаб Кубани в Telegram-канале.

Отмечается, что жертвой атаки дронов стал один человек, по предварительным данным, во время происшествия у него произошел сердечный приступ. Пострадавших непосредственно в результате пожара нет, угрозы населенному пункту тоже.

Глава Славянского района Роман Синяговский отметил, что в настоящее время идет заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По его информации, пострадал сотрудник предприятия.

Попытка атаки дронов на Славянский НПЗ произошла около 3:00 по московскому времени в ночь на 17 марта. По данным Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) МЧС России по Славянскому району, беспилотники были нейтрализованы, но в результате падения одного из них случился пожар.

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      Марина Совина
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