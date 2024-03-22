США призвали Украину прекратить атаки на нефтяные заводы России. Чего опасается Вашингтон?

FT: США запретили бить Украине по энергообъектам РФ из-за цен на нефть

США призвали Украину прекратить атаки на российские энергообъекты. Вашингтон предупредил Киев, что такие действия могут привести к росту мировых цен на нефть, а также к ответным мерам со стороны России, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

Предупреждения были адресованы в первую очередь высокопоставленным чиновникам Службы безопасности Украины (СБУ) и главного управления разведки минобороны Украины (ГУР).

Белый дом разочарован «наглыми атаками»

Один из опрошенных изданием чиновников отметил, что в США разочарованы «наглыми атаками» украинских беспилотников по нефтяным объектам на территории РФ. По мнению Вашингтона, Россия может предпринять ответные меры против энергетической инфраструктуры, на которую опирается Запад. Например, это трубопровод КТК, по которому нефть из Казахстана через Россию поступает на мировой рынок.

Мы не поощряем и не позволяем осуществлять атаки внутри России

представитель совета национальной безопасности Белого дома

FT поясняет, что, несмотря на санкции в отношении российского энергетического сектора, Москва по-прежнему остается одним из крупнейших мировых экспортеров энергоносителей. В 2024 году рост цен на нефть на 15 процентов совпал с моментом начала кампании действующего президента США Джо Байдена по переизбранию. «Ничто не пугает действующего американского президента больше, чем рост цен на топливо в год выборов», — говорит президент консалтинговой компании Rapidan Energy и экс-советник Белого дома по энергетике Боб МакНелли.

ВСУ за последний месяц атаковали несколько российских нефтезаводов

16 марта сообщалось, что в Самарской области загорелся Сызранский нефтеперерабатывающий завод (СНПЗ). Губернатор региона Дмитрий Азаров позже заявил об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на НПЗ. На территории произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, пострадавших не было. «Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет», — добавил Азаров.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

До этого, 13 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод остановил работу после атаки украинских дронов, которые упали на территорию крупнейшего на юге России НПЗ в результате работы системы радиоэлектронной борьбы. Тогда завод остановил работу.

В тот же день сообщалось об атаке на два нефтезавода в других регионах. Так, после украинской атаки в Рязанской области на предприятии начался пожар. По предварительной информации, беспилотник мог попасть в установку по первичной переработке нефтепродуктов. Тогда пострадали несколько человек, двоих доставили в больницу. В Ленинградской области дроны атаковали НПЗ «Кинеф», однако он работал в штатном режиме.

Днем ранее, 12 марта, при атаке беспилотников ВСУ на Кстовскую промзону загорелась одна из установок по переработке нефти. Была атакована нефтебаза «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», после чего там остановили работу.

СБУ взяла на себя ответственность за атаку на российские НПЗ

Тогда же украинская пресса сообщала, что СБУ атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода в Рязанской, Нижегородской и Ленинградской областях при помощи дронов. «Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода — не только в Рязани, но и в Кстово (Нижегородская область), и Киришах (Ленинградская область)», — писали СМИ.

Фото: Video Obtained / Reuters

Агентство «Укринформ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах писало, что целью таких атак является уменьшение экономического потенциала России.

В марте поставки российской нефти упали до минимума

Агентство Bloomberg 20 марта сообщило, что минувшая неделя оказалась провальной для экспорта российской нефти, отгрузки упали до минимума с сентября. Основными причинами назывались трехдневный ремонт в порту Приморска Балтийского моря, а также сильный ветер в порту Козьмино на Дальнем Востоке.

По оценке агентства, атака украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы должна привести либо к ограничению добычи в РФ, либо к росту объемов экспорта, так как иных способов хранения высвободившихся объемов добычи нет.