Названы четыре самые популярные схемы обмана при продаже авто

Мошенники давно используют четыре основные схемы при продаже автомобилей, рассказала «Ленте.ру» партнер-основатель адвокатского бюро «Куприянов, Кириллова и Партнеры» (K&K Partners) Яна Кириллова.
«Продают машину-двойника: автомобиль был угнан, VIN-номер перебит, мошенник в этом случае продает автомобиль по привлекательно низкой цене. Иногда такие мошенники даже не доходят до конца сделки, просто пропадают после внесения аванса. В некоторых случаях сделка завершается полностью, а потом новый покупатель узнает о том, что машина была угнана и имеются признаки изменения VIN-номера либо в МРЭО, либо при осмотре машины сотрудниками ГИБДД в рамках обычной проверки документов», — сказала Кириллова.
В этом случае машину забирают, и покупатель может предъявить к бывшему владельцу или мошеннику гражданский иск. Защититься можно, если тщательно проверить документы на автомобиль и в базах ГИБДД, а также осмотреть транспортное средство, лучше с помощью эксперта.
VIN-номер проверяют как минимум в трех местах: на табличке в проеме водительской двери, на табличке под лобовым стеклом и на верхней части правого лонжерона под капотом. Он везде должен совпадать с тем номером, который указан в ПТС, отметила специалист.
Кроме того, мошенники продают машину, которая находится в залоге у банка, а потом через некоторое время банк обращает взыскание на заложенное транспортное средство.
Естественно, продавца уже не найти и покупателю приходится судиться с банком. Этой ситуации можно избежать, если заранее, до покупки, проверить транспортное средство на предмет залога на сайте Федеральной нотариальной палаты
«Продают машину, которая восстановлена для продажи после тотального разрушения или серьезной аварии, и от нового покупателя этот факт скрывают. Мошенничество заключается в том, что покупателя вводят в заблуждение относительно технической исправности машины. В действительности она выглядит хорошо, как новая, но с точки зрения технических характеристик и сохранности — это бомба замедленного действия», — рассказала Кириллова.
По словам эксперта, такие машины называют «кукла», покупать их очень опасно, поскольку могут быть серьезные повреждения стоек кузова и корпуса всего автомобиля. Защититься можно путем тщательной диагностики машины в независимом сервисе до покупки, и проверки толщины лакокрасочного покрытия.
«Схема с авансом. Автомобиль выставляют на продажу по очень низкой цене, покупатель интересуется, мошенник сообщает ему, что на машину очень много претендентов, и необходимо внести предоплату на карту или по СБП, чтобы забронировать машину. Покупатель вносит предоплату, и потом продавец пропадает», — пояснила Кириллова.
Специалист рекомендовала не передавать деньги до осмотра и подписания договора купли-продажи автомобиля. Если продавец отказывается показывать машину до аванса, можете быть уверены — это мошенник.
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