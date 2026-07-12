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06:06, 12 июля 2026АвтоЭксклюзив

Названы четыре самые популярные схемы обмана при продаже авто

Юрист Кириллова: Мошенники используют четыре основные схемы при продаже автомобилей
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: FaceStock / Shutterstock / Fotodom

Мошенники давно используют четыре основные схемы при продаже автомобилей, рассказала «Ленте.ру» партнер-основатель адвокатского бюро «Куприянов, Кириллова и Партнеры» (K&K Partners) Яна Кириллова.

«Продают машину-двойника: автомобиль был угнан, VIN-номер перебит, мошенник в этом случае продает автомобиль по привлекательно низкой цене. Иногда такие мошенники даже не доходят до конца сделки, просто пропадают после внесения аванса. В некоторых случаях сделка завершается полностью, а потом новый покупатель узнает о том, что машина была угнана и имеются признаки изменения VIN-номера либо в МРЭО, либо при осмотре машины сотрудниками ГИБДД в рамках обычной проверки документов», — сказала Кириллова.

В этом случае машину забирают, и покупатель может предъявить к бывшему владельцу или мошеннику гражданский иск. Защититься можно, если тщательно проверить документы на автомобиль и в базах ГИБДД, а также осмотреть транспортное средство, лучше с помощью эксперта.

VIN-номер проверяют как минимум в трех местах: на табличке в проеме водительской двери, на табличке под лобовым стеклом и на верхней части правого лонжерона под капотом. Он везде должен совпадать с тем номером, который указан в ПТС, отметила специалист.

Кроме того, мошенники продают машину, которая находится в залоге у банка, а потом через некоторое время банк обращает взыскание на заложенное транспортное средство.

Естественно, продавца уже не найти и покупателю приходится судиться с банком. Этой ситуации можно избежать, если заранее, до покупки, проверить транспортное средство на предмет залога на сайте Федеральной нотариальной палаты

Яна Кирилловапартнер-основатель адвокатского бюро «Куприянов, Кириллова и Партнеры» (K&K Partners)

«Продают машину, которая восстановлена для продажи после тотального разрушения или серьезной аварии, и от нового покупателя этот факт скрывают. Мошенничество заключается в том, что покупателя вводят в заблуждение относительно технической исправности машины. В действительности она выглядит хорошо, как новая, но с точки зрения технических характеристик и сохранности — это бомба замедленного действия», — рассказала Кириллова.

По словам эксперта, такие машины называют «кукла», покупать их очень опасно, поскольку могут быть серьезные повреждения стоек кузова и корпуса всего автомобиля. Защититься можно путем тщательной диагностики машины в независимом сервисе до покупки, и проверки толщины лакокрасочного покрытия.

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«Схема с авансом. Автомобиль выставляют на продажу по очень низкой цене, покупатель интересуется, мошенник сообщает ему, что на машину очень много претендентов, и необходимо внести предоплату на карту или по СБП, чтобы забронировать машину. Покупатель вносит предоплату, и потом продавец пропадает», — пояснила Кириллова.

Специалист рекомендовала не передавать деньги до осмотра и подписания договора купли-продажи автомобиля. Если продавец отказывается показывать машину до аванса, можете быть уверены — это мошенник.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме мошенничества, рассчитанной на любопытство граждан. Людям отправляют сообщения о нарушении тишины с опасной ссылкой.

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