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16:14, 20 марта 2024Экономика

Поставки российской нефти упали до минимума с сентября

Bloomberg: поставки нефти из РФ упали до минимума с сентября после резкого роста

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Резкий рост поставок российской нефти по морю, наблюдавшийся на позапрошлой неделе, не стал тенденцией. Минувшая неделя оказалась провальной для экспорта, отгрузки упали до минимума с сентября, пишет Bloomberg.

Основными причинами стали трехдневный ремонт в порту Приморска Балтийского моря, а также сильный ветер в порту Козьмино на Дальнем Востоке. Оба фактора привели к тому, что экспорт оказался значительно ниже уровня, который Москва намерена поддерживать в рамках квот ОПЕК+. На горизонте четырех недель экспорт не выбивается из графика.

По оценке агентства, атака беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы должна привести либо к ограничению добычи в России, либо к росту объемов экспорта, потому что иных способов хранения высвободившихся объемов добычи нет.

При этом российские перевозчики признают, что ужесточение позиции США усложняет доставку нефти покупателям. В частности, у побережья Индии более трех недель простаивают два танкера с российской нефтью, загрузившие 700 тысяч баррелей из Приморска в январе. Речь идет о сорте Urals, который дешевле премиальных и может продаваться ниже потолка цен. До этого индийские предприятия фактически отказались от закупок дорогих партий российской нефти.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о риске при сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, потому что существует угроза потери доли на рынке. Он напомнил, что добыча в странах, не входящих в соглашение, например в США, уверенно растет.

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      Платон Щукин
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