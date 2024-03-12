Путин заявил об угрозе потери Россией доли на рынке нефти

Путин признал угрозу потери Россией доли на рынке нефти из-за сокращения добычи

Россия рискует, сокращая добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+, потому что существует угроза потери доли на рынке. Об этом на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России» заявил президент России Владимир Путин. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Он напомнил, что в странах, которые не входят в соглашение, добыча, напротив, растет. В том числе увеличивают производство США, укрепляющие лидерство по объемам. В случае потери рынка, предупредил глава государства, Россия утратит возможность для инвестиций, позволяющих удерживать добычу.

По словам Путина, если бы Россия не участвовала в поддержании высоких цен на нефть в мире, то производство в США стало бы невыгодным. «Сланцевая добыча в США бы развалилась, потому что банки не давали бы им кредитов, имея в виду неперспективность этой добычи, и тогда мы осваивали бы рынки и осуществляли инвестиции, а они — нет», — заметил он.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия добровольно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале 2024 года. При этом новое снижение станет дополнением к действующим ограничениям.