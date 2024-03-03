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19:13, 3 марта 2024Экономика

Россия добровольно сократит добычу и поставки нефти

Новак: Россия сократит добычу нефти во II квартале на 471 тысяч баррелей в сутки

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия добровольно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

Так, в апреле добычу природного ископаемого сократят на 350 тысяч баррелей в день, а поставки снизят на 121 тысячу баррелей. В мае сокращение производства нефти составит 400 баррелей в сутки, а экспорт уменьшится на 71 баррель.

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      Мария Борисова
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