Россия добровольно сократит добычу и поставки нефти

Новак: Россия сократит добычу нефти во II квартале на 471 тысяч баррелей в сутки

Россия добровольно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

Так, в апреле добычу природного ископаемого сократят на 350 тысяч баррелей в день, а поставки снизят на 121 тысячу баррелей. В мае сокращение производства нефти составит 400 баррелей в сутки, а экспорт уменьшится на 71 баррель.