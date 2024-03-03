Кувейт заявил о продлении добровольного сокращения добычи нефти

KUNA: Кувейт продлил добровольное сокращение добычи нефти на 135 тыс. б/с

Кувейт решил продлить на второй квартал 2024 года дополнительное добровольное сокращение добычи нефти, о котором несколько стран ОПЕК+ договорились на встрече в ноябре 2023 года. Об этом сообщает агентство KUNA со ссылкой на министра нефти страны Имада аль-Атики.

Отмечается, что Кувейт в течение первого квартала текущего года взял на себя обязательства по сокращению производства на 135 тысяч баррелей в сутки (б/с). Он стал первым государством из стран ОПЕК+, которое объявило о продлении мер по снижению добычи нефти.

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники также сообщает, что о продлении добровольного снижения добычи до июня договорились все страны, взявшие на себя данные обязательства.

Ранее сообщалось, что по итогам января 2024 года мировые поставки нефти резко упали на 1,4 миллиона баррелей в сутки и снизились до 101,45 миллиона баррелей. Об этом говорят статистические данные аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).