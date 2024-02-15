Мировые поставки нефти рухнули

МЭА: мировые поставки нефти снизились на 1,4 миллиона баррелей в сутки в январе

По итогам января 2024 года мировые поставки нефти резко упали на 1,4 миллиона баррелей в сутки и снизились до 101,45 миллиона баррелей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Уточняется, что обрушению глобальных поставок способствовали в том числе неблагоприятные погодные условия. Так, из-за сильного похолодания в Северной Америке зафиксировали перебои в производстве нефти. В результате среднесуточная добыча в Соединенных Штатах в январе упала на 540 тысяч баррелей, а в Канаде — на 360 тысяч.

Кроме того, на резкое снижение мировых сырьевых поставок оказало влияние вступление в силу новых добровольных сокращений добычи в ряде стран-участниц сделки ОПЕК+. Это привело к выпадению из структуры мировых поставок около 300 тысяч баррелей в сутки, пришли к выводу в агентстве.

Еще одним фактором, который привел к снижению мировых поставок, в МЭА назвали усиление геополитической напряженности в акватории Красного моря. В январе йеменские повстанцы-хуситы из военизированной группировки «Ансар Алла» провели еще несколько ракетных атак на западные суда, что в еще большей степени осложнило транзит сырья через опасную акваторию.

Ранее в МЭА сообщили, что, несмотря на резкое снижение мировых поставок нефти, российским экспортерам удалось стабилизировать вывоз сырья на декабрьском уровне. В январе среднесуточные объемы поставок из России составили порядка 7,7 миллиона баррелей. При этом выручка российских компаний от продажи сырья за этот период времени увеличилась на 1,4 процента и достигла 15,7 миллиарда долларов.