Причиной пожара на Сызранском НПЗ стала атака беспилотника
Самарский губернатор Азаров: Сызранский НПЗ загорелся после атаки беспилотника
Причиной пожара на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) стала атака беспилотника. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, комментарий которого в связи со случившимся приводит пресс-служба правительства региона в Telegram.
О ЧП на предприятии стало известно утром 16 марта. Тогда о причинах случившегося не сообщалось.
По словам губернатора, в результате атаки произошло возгорание нефтеперерабатывающей установки. По предварительным данным, никто не пострадал. Также Азаров сообщил о попытке атаковать НПЗ в Новокуйбышевске и добавил, что она была пресечена.
Ранее крупнейшее в России нефтеперерабатывающее предприятие — Новошахтинский НПЗ — приостановило работу после атаки украинских беспилотников.