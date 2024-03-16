Причиной пожара на Сызранском НПЗ стала атака беспилотника

Самарский губернатор Азаров: Сызранский НПЗ загорелся после атаки беспилотника

Причиной пожара на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) стала атака беспилотника. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, комментарий которого в связи со случившимся приводит пресс-служба правительства региона в Telegram.

О ЧП на предприятии стало известно утром 16 марта. Тогда о причинах случившегося не сообщалось.

По словам губернатора, в результате атаки произошло возгорание нефтеперерабатывающей установки. По предварительным данным, никто не пострадал. Также Азаров сообщил о попытке атаковать НПЗ в Новокуйбышевске и добавил, что она была пресечена.

Ранее крупнейшее в России нефтеперерабатывающее предприятие — Новошахтинский НПЗ — приостановило работу после атаки украинских беспилотников.