Минэнерго рассмотрит вопрос о защите российских НПЗ от атак беспилотников

Минэнерго отрабатывает меры по защите НПЗ от атак БПЛА комплексами «Панцирь»

Минэнерго России рассматривает вопрос о защите российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от атак беспилотников. Об этом сообщил директор департамента развития газовой отрасли Артем Верхов, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил в рамках круглого стола в Совете Федерации, что работа по обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса ведется.

«Отрабатываем совместно в том числе с коллегами из Росгвардии меры по прикрытию объектов, установке необходимых систем защиты по типу "Панциря"», — сказал Верхов.

По его словам, вопрос безопасности обсуждается, поступили законодательные инициативы от российских ведомств.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам и аварии на них сократили переработку в стране на сотни тысяч баррелей в сутки. Также атаки стали одной из возможных причин роста нефтяных котировок, которые достигли максимума с конца октября.