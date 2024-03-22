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14:55, 22 марта 2024Бывший СССР

В Киеве отреагировали на призыв США не наносить удары по НПЗ России

Стефанишина: Киев рассматривает НПЗ России в качестве законных целей

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Киев продолжит наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России, поскольку рассматривает их в качестве законной цели. Так на статью Financial Times (FT) о призыве США воздержаться от подобных действий отреагировала украинский Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает «Украинская правда».

«Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые имеются у нас», — сказала вице-премьер. Она сообщила, что в 2022 году общалась со штаб-квартирой НАТО, чтобы после обращения в НАТО небо над Украиной удалось «закрыть».

«Они сказали: Ольга, ты же не понимаешь стандартов НАТО. В понимании НАТО это означает прежде всего уничтожить инфраструктуру на территории России, которая дает возможность бомбить украинские города», — передала ответ Стефанишина.

Вице-премьер заявила, что украинская сторона, таким образом, «действует в соответствии с лучшими стандартами НАТО».

Ранее издание FT сообщило, что США призвали Украину прекратить атаки по российским энергообъектам, поскольку Вашингтон опасается роста мировых цен на нефть и ответных мер России. Отмечается, что американская сторона неоднократно направляла предупреждения высокопоставленным чиновникам Службы государственной безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки Украины (ГУР).

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      Алевтина Запольская
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