В Харьковской области уничтожили базу атаковавших Белгородскую область ДРГ

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в Харьковской области базу атаковавших Белгородскую область ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Марочко сообщил об уничтожении пункта дислокации ВСУ в Чугуевском районе. По его данным, в учебном заведении населенного пункта Кирилловка располагалась ДРГ, регулярно атаковавшая Белгородскую область.

Подполковник ЛНР рассказал, что база ДРГ была поражена высокоточным ударом ВС России. «По предварительной информации, кроме личного состава ВСУ, также уничтожены западные инструкторы и наемники», — добавил Марочко.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по поезду ВСУ в городе Балаклея в Изюмском районе Харьковской области. Удар был нанесен днем 25 апреля во время выгрузки из поезда личного состава.