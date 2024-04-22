Россия ударила по телебашне Харькова с оборудованием для ПВО. Жители сняли на видео, как рухнула часть вышки

Телевышка в Харькове разломилась на две части после удара ВС РФ

Днем в понедельник, 22 апреля, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по телевышке в Харькове на улице Деревянко.

По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, треть конструкции в результате удара «срезало». Он утверждает, что на телевышке находилась украинская антенна связи противовоздушной обороны (ПВО).

Харьковчане сняли на видео «сложившуюся» пополам телебашню

Кадры последствий удара по телебашне в Харькове начали распространяться в соцсетях. На ролике сначала от конструкции поднимается столб дыма, после чего ее длинная верхняя часть отрывается и падает вниз.

Удар подтвердил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. По его словам, в результате никто не пострадал. Синегубов также предупредил местных жителей о перебоях с сигналом цифрового телевидения.

Телевышка, по данным областной прокуратуры, была уничтожена авиационной ракетой Х-59. Издание «Страна.ua» опубликовало кадры последствий. На них крупные остатки конструкции лежат в зеленой зоне.

Ранее Харьков потерял всю собственную энергогенерацию

В конце марта в результате массированного удара России по энергосистеме города регион лишился собственной энергогенерации. По словам Синегубова, сейчас проходят не только плановые отключения электричества, но и аварийные. Сети не выдерживают нагрузки.

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

«Ощущает ограничения на себе городской электротранспорт. Аварийные или плановые отключения сказываются на периодичности движения, например метрополитена и другого городского электротранспорта», — пояснил глава Харьковской ОВА.

Дефицит сохраняется для порядка 250 тысяч абонентов. Отключения проходят как в Харькове, так и в других населенных пунктах, подключенных к городским сетям.

Как отметил командир артиллерийского подразделения, ключевой целью российских ударов под Харьковом является пункт временной дислокации ВСУ, артиллерия, контрбатарейная борьба, склады. По его словам, Российская армия работает по тылам армии Украины в регионе. Он пояснил, что в тыловых районах украинские военные ведут себя свободно и не используют средства маркировки, из-за чего их позиции уязвимы.