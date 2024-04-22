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19:09, 22 апреля 2024Бывший СССР

Россия ударила по телебашне Харькова с оборудованием для ПВО. Жители сняли на видео, как рухнула часть вышки

Телевышка в Харькове разломилась на две части после удара ВС РФ

Кадр: Telegram-канал Daily Storm

Днем в понедельник, 22 апреля, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по телевышке в Харькове на улице Деревянко.

По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, треть конструкции в результате удара «срезало». Он утверждает, что на телевышке находилась украинская антенна связи противовоздушной обороны (ПВО).

Харьковчане сняли на видео «сложившуюся» пополам телебашню

Кадры последствий удара по телебашне в Харькове начали распространяться в соцсетях. На ролике сначала от конструкции поднимается столб дыма, после чего ее длинная верхняя часть отрывается и падает вниз.

Удар подтвердил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. По его словам, в результате никто не пострадал. Синегубов также предупредил местных жителей о перебоях с сигналом цифрового телевидения.

Телевышка, по данным областной прокуратуры, была уничтожена авиационной ракетой Х-59. Издание «Страна.ua» опубликовало кадры последствий. На них крупные остатки конструкции лежат в зеленой зоне.

Ранее Харьков потерял всю собственную энергогенерацию

В конце марта в результате массированного удара России по энергосистеме города регион лишился собственной энергогенерации. По словам Синегубова, сейчас проходят не только плановые отключения электричества, но и аварийные. Сети не выдерживают нагрузки.

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

«Ощущает ограничения на себе городской электротранспорт. Аварийные или плановые отключения сказываются на периодичности движения, например метрополитена и другого городского электротранспорта», — пояснил глава Харьковской ОВА.

Дефицит сохраняется для порядка 250 тысяч абонентов. Отключения проходят как в Харькове, так и в других населенных пунктах, подключенных к городским сетям.

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Как отметил командир артиллерийского подразделения, ключевой целью российских ударов под Харьковом является пункт временной дислокации ВСУ, артиллерия, контрбатарейная борьба, склады. По его словам, Российская армия работает по тылам армии Украины в регионе. Он пояснил, что в тыловых районах украинские военные ведут себя свободно и не используют средства маркировки, из-за чего их позиции уязвимы.

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      Анастасия Алимпиева
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