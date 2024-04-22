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10:48, 22 апреля 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли проблемы с электроэнергией в Харькове

Харьковская администрация заявила о проблемах с электроэнергией после удара РФ

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В результате массированного удара России в конце марта по харьковской энергосистеме регион потерял всю собственную энергогенерацию. Проблемы с электроэнергией раскрыл глава областной военной администрации Олег Синегубов, передает NV.

Синегубов отметил, что проходят не только плановые отключения электричества, но и аварийные. По его словам, сети не выдерживают нагрузки. «Ощущает ограничения на себе городской электротранспорт. Аварийные или плановые отключения сказываются на периодичности движения, например метрополитена и другого городского электротранспорта», — сказал он.

В среднем дефицит сохраняется для 250 тысяч абонентов, поэтому отключения проходят в Харькове и населенных пунктах, подключенных к городским сетям.

Ранее власти Харькова стали экономить электричество за счет общественного транспорта и воды. На территории города частично не работали светофоры и некоторые маршруты наземного транспорта.

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      Кристина Есикова
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