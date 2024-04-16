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16:21, 16 апреля 2024Бывший СССР

Власти Харькова стали экономить электроэнергию за счет транспорта

Власти Харькова начали экономить электроэнергию за счет общественного транспорта

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Харькове начали экономить электроэнергию за счет общественного транспорта и воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на Горсвет.

В городе частично не работают светофоры и некоторые маршруты наземного транспорта. Также интервал движения метро увеличили 20 минут. Некоторым абонентам подают воду с пониженным давлением.

Также у некоторых жителей выключали свет не по графику. Многие районы области до сих пор обесточены.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил о повреждении всех подстанций и ТЭЦ в городе. Чиновник отказался называть точные сроки окончания восстановительных работ.

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      Илья Таксюр
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