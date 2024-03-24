В Харькове заявили о повреждении всех подстанций в городе

Мэр Харькова Терехов заявил о повреждении всех подстанций и ТЭЦ в городе

В Харькове повреждены все подстанции, а также ТЭЦ. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в эфире украинского телемарафона.

Терехов прокомментировал восстановление критической инфраструктуры Харькова и ограничения подачи электроэнергии в городе. Он отказывался называть точные сроки восстановительных работ.

«Очень серьезные разрушения, разрушены все трансформаторные подстанции, разрушена ТЭЦ», — заявил чиновник. По его словам, в настоящее время ремонтные бригады работают над исправлением повреждений.

Ранее экономист, руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов назвал возможные последствия обесточивания Харькова. Он предположил, что город рискует столкнуться с продовольственным кризисом из-за прекращения множества необходимых для жизни процессов.