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15:36, 24 марта 2024Бывший СССР

В Харькове заявили о повреждении всех подстанций в городе

Мэр Харькова Терехов заявил о повреждении всех подстанций и ТЭЦ в городе

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Харькове повреждены все подстанции, а также ТЭЦ. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в эфире украинского телемарафона.

Терехов прокомментировал восстановление критической инфраструктуры Харькова и ограничения подачи электроэнергии в городе. Он отказывался называть точные сроки восстановительных работ.

«Очень серьезные разрушения, разрушены все трансформаторные подстанции, разрушена ТЭЦ», — заявил чиновник. По его словам, в настоящее время ремонтные бригады работают над исправлением повреждений.

Ранее экономист, руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов назвал возможные последствия обесточивания Харькова. Он предположил, что город рискует столкнуться с продовольственным кризисом из-за прекращения множества необходимых для жизни процессов.

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      Юрий Леонов
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