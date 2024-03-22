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15:53, 22 марта 2024Бывший СССР

Названы возможные последствия обесточивания Харькова

Экономист Баженов допустил проблемы с продовольствием в Харькове без энергии

Фото: Andrii Marienko / AP

Полностью обесточенный город, будь то Харьков или любой другой населенный пункт, рискует столкнуться с продовольственным кризисом из-за прекращения множества необходимых для жизни процессов, в том числе, процессов производственных, заявил экономист, руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов. О возможных последствиях проблем с энергетическим комплексом он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Любой обесточенный город теряет возможность производить огромное количество процессов. Речь не только о бытовых историях, но и о производственных», — предупредил Баженов.

Многое, по словам экономиста, зависит от того, на какой срок город остается без энергоснабжения. В крайних случаях последствием такой катастрофы может стать продовольственный кризис.

«Решать такой кризис можно только с помощью гуманитарных поставок, потому что собственные производственные мощности не работают», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Харьков в результате ударов по энергетической инфраструктуре оказался полностью обесточен. 700 тысяч абонентов остались без энергоснабжения. Помимо этого, были зафиксированы перебои в работе канализации.

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