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14:31, 22 марта 2024Бывший СССР

Харьков оказался полностью обесточен

Мэр Харькова Терехов заявил, что город полностью обесточен

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Харьков в результате ударов оказался полностью обесточенным. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Он назвал ракетную атаку на харьковскую энергетическую инфраструктуру «беспрецедентной». «На критической инфраструктуре города мы задействовали альтернативные источники питания, в результате чего в домах харьковчан понемногу начинает появляться вода», — сказал градоначальник.

Терехов уточнил, что 40 тысяч абонентов города удается обеспечить теплом благодаря работе модульных котельных. Кроме того, по его словам, не работает водо- и теплоснабжение, а также электротранспорт и светофоры. Воду будут подавать с минимальным давлением, добавил он.

Ранее депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил, что город погрузился в режим блэкаута. По его данным, 700 тысяч абонентов остались без энергоснабжения. Помимо этого, были зафиксированы перебои в работе канализации.

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      Кристина Есикова
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