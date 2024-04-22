Опубликовано видео удара по телебашне в Харькове

Телевышка разломилась надвое в Харькове, где ранее прогремел взрыв

Появились кадры последствий удара по телебашне в Харькове. Видео местных жителей опубликовало издание Baza.

На кадрах видно, как от телевышки поднимаются плотные клубы дыма. Затем верхняя часть башни отрывается от основания конструкции и падает на землю.

Ранее удар по телевышке подтвердил глава Харьковской областной военной администраци Олег Синегубов. Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, и предупредил население о возможных перебоях в работе сигнала цифрового телевидения.