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18:15, 22 апреля 2024Бывший СССР

Опубликовано видео удара по телебашне в Харькове

Телевышка разломилась надвое в Харькове, где ранее прогремел взрыв

Появились кадры последствий удара по телебашне в Харькове. Видео местных жителей опубликовало издание Baza.

На кадрах видно, как от телевышки поднимаются плотные клубы дыма. Затем верхняя часть башни отрывается от основания конструкции и падает на землю.

Ранее удар по телевышке подтвердил глава Харьковской областной военной администраци Олег Синегубов. Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, и предупредил население о возможных перебоях в работе сигнала цифрового телевидения.

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      Глеб Палехов
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