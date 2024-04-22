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17:38, 22 апреля 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по телевышке в Харькове

Подполье: ВС России ударили по телевышке в Харькове с системами связи ПВО
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: РИА Новости

В Харькове Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по телевышке. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По информации представителя пророссийского подполья, в результате удара российских военных в понедельник около 16:30 повреждения получила вышка, расположенная на улице Деревянко. Он отметил, что треть конструкции «срезало». По словам Лебедева, на ней находилась украинская антенна связи противовоздушной обороны (ПВО).

Удар по телевышке подтвердил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. Он уточнил, что в результате никто не пострадал. Представитель ОВА также предупредил население о перебоях с сигналом цифрового телевидения.

Днем 22 апреля в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Около 15:40 в понедельник в Харькове прогремел первый взрыв, спустя примерно час раздался еще один.

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      Екатерина Грищенко
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