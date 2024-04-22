В Харькове прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги

В Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале со ссылкой на собственных корреспондентов.

Взрыв был слышен в городе 22 апреля примерно в 15:40. В каком именно районе Харькова он раздался, не уточняется. Информация о разрушениях также не приводится.

Незадолго до этого, в 14:55, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Она также действует в Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.