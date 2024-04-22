Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:45, 22 апреля 2024Бывший СССР

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

В Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале со ссылкой на собственных корреспондентов.

Взрыв был слышен в городе 22 апреля примерно в 15:40. В каком именно районе Харькова он раздался, не уточняется. Информация о разрушениях также не приводится.

Незадолго до этого, в 14:55, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Она также действует в Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Героя России избили и переехали на тракторе в Подмосковье. Он решил дать отпор мигрантам, а те напали на него

      Названы последствия санкций против российского СПГ

      На Украине разработают доктрину страны

      Суд арестовал второго фигуранта дела о расправе над байкером в Москве

      Названа причина отзыва тысяч автомобилей Tesla

      Названа уникальная особенность российской системы РЭБ «Волнорез»

      Польша заявила об отсутствии зенитно-ракетных комплексов для поставок Украине

      В кабине пилотов пассажирского самолета произошло задымление в небе

      В Харькове прогремел взрыв

      В Белгороде включили сирену ракетной опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше