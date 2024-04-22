Стало известно о взрыве в Николаевской области Украины

В Николаеве произошел взрыв

В областной столице Николаевской области Украины произошел взрыв. Об этом стало известно из сообщения издания «Общественное» в Telegram.

«В Николаеве был слышен звук взрыва», — говорится в публикации.

О том, где именно прогремел взрыв и какие объекты были повреждены, не уточняется.

В ночь на 22 апреля звуки взрывов также прозвучали в Одессе. Тогда сообщалось, что в результате ракетного удара были поражены складские помещения.