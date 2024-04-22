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13:36, 22 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Николаевской области Украины

В Николаеве произошел взрыв
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

В областной столице Николаевской области Украины произошел взрыв. Об этом стало известно из сообщения издания «Общественное» в Telegram.

«В Николаеве был слышен звук взрыва», — говорится в публикации.

О том, где именно прогремел взрыв и какие объекты были повреждены, не уточняется.

В ночь на 22 апреля звуки взрывов также прозвучали в Одессе. Тогда сообщалось, что в результате ракетного удара были поражены складские помещения.

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      Глеб Палехов
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