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07:59, 22 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении складов в Одесской области

Командование ВСУ: в Одесской области повреждены склады и сельхозтехника

Фото: РИА Новости

Складские помещения и сельхозтехника повреждены в Одесской области на Украине после взрывов. Об этом сообщается в Telegram-канале Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В оперативном командовании ВСУ, отвечающем за южное направление, уточнили, что повреждены складские помещения и сельскохозяйственная техника. Другие детали произошедшего не указаны.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Одесской области. Предполагается, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлялась в Полтавской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Позже последовали отбои.

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      Марина Совина
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