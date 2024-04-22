Стало известно о новом взрыве в Харькове

В Харькове прозвучал новый взрыв

В Харькове прогремел новый взрыв. Об этом со ссылкой на корреспондентов сообщает телеканал «Общественное».

О звуке взрыва в городе также заявил мэр Харькова Игорь Терехов. По его информации, целью удара был объект инфраструктуры. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области в течение двух часов звучат сирены воздушной тревоги.

О взрыве в Харькове сообщалось и ранее. Его звуки раздались в городе 22 апреля примерно в 15:40. Незадолго до этого, в 14:55, в регионе была объявлена воздушная тревога. До этого также стало известно о взрыве в Николаевской области.