Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям

Немецкий частный детектив Йозеф Реш отзывает предложение о передаче следователям информации, которую он собрал в ходе собственного расследования катастрофы «Боинга» в Донбассе в 2014 году. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат.

По его словам, Реш не видит заинтересованности в раскрытии дела. «Укрепляется впечатление, что реального интереса в поиске истины и расследовании не существует вообще, а скорее доказательства намеренно утаиваются», — отметил юрист.

Он добавил, что детектив публично попросил о поддержке, однако его проигнорировали. При этом процедура следствия, ведущегося Совместной следственной группой (JIT, ССГ), «остается необъяснимой не только для моего клиента», указал адвокат.

Ранее сообщалось, что Реш, вопреки данным СМИ, никому не продавал собранную информацию по делу.

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В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму. Он также сообщил, что передаст данные России, Малайзии или другой стране, которая готова участвовать в их публикации.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Международное следствие пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук», и объявило имена четырех подозреваемых, среди которых трое россиян и украинец. Суд по этому делу ожидается весной 2020 года. МИД России назвал обвинения «абсолютно голословными».

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