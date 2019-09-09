Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии

Немецкий частный детектив Йозеф Реш готов передать Малайзии данные о крушении «Боинга» в Донбассе. Об этом он сообщил РИА Новости.

Детектив ожидает, что для обсуждения «малайзийское правительство лично обратится через собственное посольство или уполномоченного адвоката». Если соглашение будет достигнуто, эти представители затем смогут проинформировать Куала-Лумпур о планах. При этом будет необходимо выполнить ряд условий, в том числе представить информацию в присутствии международных СМИ.

Ранее в сентябре премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад вновь усомнился в справедливости и нейтральности расследования. Он также отметил, что страна готова выслушать доказательства Реша.

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В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга». В то же время он еще раз предложил их Амстердаму. Он также сообщил, что передаст данные России, Малайзии или другой стране, которая будет готова участвовать в их обнародовании.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Международное следствие пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук», и объявило имена четырех подозреваемых, среди которых трое россиян и украинец. Суд по этому делу ожидается весной 2020 года.

МИД России назвал обвинения «абсолютно голословными» и подчеркнул, что следственная группа не предоставила ни одного конкретного доказательства причастности российской стороны к катастрофе.

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