Продажа неизвестных данных о сбитом «Боинге» оказалась ложью

Немецкий частный детектив Йозеф Реш, занимающийся собственным расследованием катастрофы «Боинга» в Донбассе в 2014 году, никому не продавал собранные данные. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат.

По его словам, данные СМИ о продаже информации «заинтересованным сторонам» — неправда. «Никто никогда не обращался к нему за этим ни из прессы, ни со стороны кого-либо еще», — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что материалы Реша технически защищены, в том числе кодом безопасности. В связи с этим появляющаяся информация «от детектива» на эту тему на самом деле не будет иметь к нему никакого отношения.

В сентябре Реш заявлял, что готов передать Малайзии данные о крушении «Боинга» в Донбассе.

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В июле он рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга». В то же время детектив еще раз предложил свои материалы Амстердаму. Он также сообщил, что передаст данные России или другой стране, которая будет готова участвовать в их обнародовании.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Международное следствие пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук», и объявило имена четырех подозреваемых, среди которых трое россиян и украинец. Суд по этому делу ожидается весной 2020 года. МИД России назвал обвинения «абсолютно голословными».

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