Призывавшего Украину атаковать Кремль российского блогера отправили в колонию

На Урале осудили на 2,5 года блогера, призывавшего Украину атаковать Кремль

В Челябинской области суд приговорил к 2,5 года лишения свободы местного жителя, пропагандировавшего террористическую идеологию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») Уголовного кодекса РФ и будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его также лишили права три года администрировать интернет-ресурсы.

Речь идет об уральском блогере Алексее Сидорове, уточняет URA.RU. Он в своем эфире призывал Украину наносить удары по Кремлю, сопровождая свое выступление обильным матом. Сидоров утверждает, что его слова были вырваны из контекста.