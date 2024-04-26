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10:57, 26 апреля 2024Силовые структуры

Призывавшего Украину атаковать Кремль российского блогера отправили в колонию

На Урале осудили на 2,5 года блогера, призывавшего Украину атаковать Кремль
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Челябинской области суд приговорил к 2,5 года лишения свободы местного жителя, пропагандировавшего террористическую идеологию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») Уголовного кодекса РФ и будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его также лишили права три года администрировать интернет-ресурсы.

Речь идет об уральском блогере Алексее Сидорове, уточняет URA.RU. Он в своем эфире призывал Украину наносить удары по Кремлю, сопровождая свое выступление обильным матом. Сидоров утверждает, что его слова были вырваны из контекста.

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      Екатерина Кашурникова
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