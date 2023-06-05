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12:14, 5 июня 2023Силовые структуры

Призывавшего Украину атаковать Кремль уральского блогера оставили под арестом

Суд оставил в СИЗО до 10 июля уральского блогера, призывавшего Украину атаковать Кремль
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Челябинский областной суд признал законным арест местного жителя Алексея Сидорова, обвиняемого в призывах к терроризму. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято после рассмотрения апелляционной жалобы адвоката подсудимого на постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 12 мая, когда Сидорову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 июля.

Уральский блогер в своем эфире призывал Украину наносить удары по Кремлю, сопровождая свое выступление обильным матом. Его задержали сотрудники ФСБ 10 мая. Следственный комитет России возбудил в отношении блогера уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к террористической деятельности»).

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    Любовь Ширижик
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