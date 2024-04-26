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10:57, 26 апреля 2024Бывший СССР

На севере Харькова прогремел взрыв

Глава пригорода Харькова сообщил о взрывах в городе
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Leah Millis / Reuters

Глава администрации города Дергачи близ Харькова Вячеслав Задоренко сообщил о взрывах в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Есть угроза применения КАБов. Пребывайте в укрытиях», — написал Задоренко.

Корреспонденты издание «Общественное» сообщали о взрывах на севере Харькова.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в Харьковской области базу атаковавших Белгородскую область ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что в Харькове население сократилось почти в два раза. По его словам, за два года из города уехали около 40 процентов жителей. Ганчев уточнил, что по состоянию на февраль 2022 года в Харькове проживали около двух миллионов человек.

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      Валентин Карант
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