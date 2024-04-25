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15:19, 25 апреля 2024Бывший СССР

Ганчев заявил о покидающих Харьков жителях

Ганчев: население Харькова сократилось за два года до 1,2 миллиона человек

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

В Харькове население сократилось почти в два раза. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

По его словам, за два года из города уехали около 40 процентов жителей. Ганчев уточнил, что по состоянию на февраль 2022 года в Харькове проживали около двух миллионов человек.

«На сегодняшний день примерная цифра составляет 1,2 миллиона — 1,3 миллиона человек», — добавил глава ВГА Харьковской области.

Ранее Ганчев сообщал об эвакуации предприятий из Харькова. Он рассказал, что Киев решил вывезти из города в западные регионы Украины научные производства и стратегические предприятия, оставив только военные заводы. Также из Харькова вывозят специалистов, в том числе медицинских, уточнил глава ВГА Харьковской области.

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      Екатерина Грищенко
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