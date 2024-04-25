Власти Украины начали эвакуацию предприятий из Харькова

Ганчев: власти Украины начали эвакуацию из Харькова предприятий и специалистов

Власти Украины решили оставить в Харькове только военные заводы, начав эвакуацию из города стратегических предприятий и научных производств. Об этом сообщил в эфире Первого канала глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Неоднократно мы получали информацию из города о том, что украинское правительство и так называемые власти Харьковской области предпринимают попытку вывести стратегические предприятия западнее, а оставить в городе только то производство, которое будет производить ремонт военной техники», — сказал чиновник.

По его словам, вместе с предприятиями из Харькова вывозят специалистов, в том числе медицинских.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город перестал генерировать электричество в результате ракетных ударов.