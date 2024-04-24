Харьков лишился самостоятельной электрогенерации

Мэр Харькова Терехов: город лишился собственной электрогенерации

В результате разрушения энергетического контура Харьков лишился возможностей самостоятельной электрогенерации. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, пишет ТАСС.

«Сегодня собственной генерации у города Харькова нет, к сожалению», — приводятся в публикации слова чиновника.

Он пояснил, что в результате последних атак в городе были разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектростанции.

Ранее стало известно о ракетном ударе российских войск по общежитию Вооруженных сил Украины в Харькове. По словам координатора российского подполья в Николаеве Игоря Лебедева, снаряд поразил здание в переулке Отакара Яроша.