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10:26, 24 апреля 2024Бывший СССР

Харьков лишился самостоятельной электрогенерации

Мэр Харькова Терехов: город лишился собственной электрогенерации

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В результате разрушения энергетического контура Харьков лишился возможностей самостоятельной электрогенерации. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, пишет ТАСС.

«Сегодня собственной генерации у города Харькова нет, к сожалению», — приводятся в публикации слова чиновника.

Он пояснил, что в результате последних атак в городе были разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектростанции.

Ранее стало известно о ракетном ударе российских войск по общежитию Вооруженных сил Украины в Харькове. По словам координатора российского подполья в Николаеве Игоря Лебедева, снаряд поразил здание в переулке Отакара Яроша.

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      Глеб Палехов
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