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09:04, 24 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по общежитию ВСУ в Харькове

Подполье: российские войска нанесли удар по общежитию ВСУ в Харькове
СюжетРоссийские войска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Харькове в результате ракетного удара было повреждено общежитие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения координатора российского подполья в Николаеве, сообщает РИА Новости.

«В Харькове ночью были прилеты, прилетела наша ракета по общежитию ВСУ в Харькове в переулке Отакара Яроша, вслед за ней прилетела ракета ПВО (системы противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска также нанесли удар по зданию, которое украинская армия использовала для осуществления ротации.

Ранее стало известно об ударе российских войск по военной части ВСУ в Одессе. По словам координатора российского подполья в Николаеве Сергея Лебедева, местные жители сообщали о нескольких мощных прилетах.

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      Глеб Палехов
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