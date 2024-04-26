В аэропорту Элисты прокомментировали информацию о снятии ограничений на полеты

Аэропорт Элисты пока не получал информации о снятии ограничений на полеты

Аэропорт Элисты пока не получал информации о снятии ограничений на полеты и возобновлении работы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказали в администрации воздушной гавани.

«У нас действуют ограничений, они продлены Росавиацией до 2 мая. Новая информация будет 2 мая, какая будет она — мы не знаем. Два года они продлевают все время на шесть дней, сейчас было очередное продление на шесть дней, а что дальше, не знаем пока. Но по рейсам точно пока никакой информации нет», — сообщили в аэропорту.

26 апреля представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Элисты возобновит работу с 3 мая. Ограничения на полеты будут сняты впервые с начала специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Авиагавань будет работать ежедневно с 09:00 до 19:00 по московскому времени.

Информацию подтвердили и в правительстве России. Там подчеркнули, что инфраструктура аэровокзала находится в рабочем состоянии, а в сентябре 2023-го в пассажирском терминале прошел ремонт. «Возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД», — говорится в сообщении.

С 24 февраля 2022 года приостановлена работа российских аэропортов на юге страны — в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. В конце 2023 года обсуждалось открытие аэропорта в Краснодаре, однако Минобороны запретило снимать ограничения на полеты.

