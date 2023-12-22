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14:32, 22 декабря 2023Путешествия

Минобороны запретило открывать аэропорт в Краснодаре

«Известия»: аэропорт Краснодара не будут открывать для гражданских рейсов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Аэропорт Краснодара не будут открывать для рейсов гражданских самолетов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

По данным издания, Минобороны РФ дало отрицательный отзыв по открытию авиагавани Пашковский и запретило снимать ограничения на полеты пассажирских воздушных судов.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что региональная авиагавань, закрытая с начала СВО, снова заработает с 15 декабря. В этот день самолет авиакомпании «Азимут» выполнил тестовый рейс из Минеральных Вод и благополучно приземлился. Также в расписании московского аэропорта Шереметьево с 25 декабря появились рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из столицы в Краснодар.

Позже открытие международного аэропорта захотели отложить. Уточнялось, что окончательное решение зависит от заключения представителей Минобороны.

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      Мария Борисова
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