Минобороны запретило открывать аэропорт в Краснодаре
Аэропорт Краснодара не будут открывать для рейсов гражданских самолетов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
По данным издания, Минобороны РФ дало отрицательный отзыв по открытию авиагавани Пашковский и запретило снимать ограничения на полеты пассажирских воздушных судов.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что региональная авиагавань, закрытая с начала СВО, снова заработает с 15 декабря. В этот день самолет авиакомпании «Азимут» выполнил тестовый рейс из Минеральных Вод и благополучно приземлился. Также в расписании московского аэропорта Шереметьево с 25 декабря появились рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из столицы в Краснодар.
Позже открытие международного аэропорта захотели отложить. Уточнялось, что окончательное решение зависит от заключения представителей Минобороны.