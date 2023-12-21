Открытие аэропорта Краснодара захотели отложить

«Известия»: открытие аэропорта Краснодара могут отложить на несколько недель

Открытие международного аэропорта Краснодара захотели отложить. Снятие режима ограничения полетов в авиагавани могут перенести еще на несколько недель, пишут «Известия».

Собеседники издания в силовых структурах сообщили, что в настоящее время открытие аэропорта не соответствует требованиям безопасности с учетом проведения специальной военной операции (СВО). По их словам, этот вопрос должен быть решен к февралю 2024 года.

Другой близкий к федеральным органам власти источник газеты заявил, что окончательного решения по возобновлению работы воздушной гавани до сих пор нет. При этом оно может быть принято уже в пятницу, 22 декабря. Отмечается, что будут рассмотрены результаты работы представителей министерства обороны РФ.

«Военные должны представить свои соображения по техническим возможностям организации рейсов, а также о возможных опасностях для пассажирских самолетов», — пишет издание.

Также стало известно, что в работе аэропорта уже выявлен ряд технических проблем и проблем в области безопасности.

Ранее в расписании московского аэропорта Шереметьево с 25 декабря появились рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Краснодар. Ожидается, что перевозчик будет выполнять полеты по этому маршруту ежедневно. При этом продажа билетов по этому направлению пока не открыта.

