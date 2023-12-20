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13:06, 20 декабря 2023Путешествия

Россиянам раскрыли дату запуска авиарейсов из Москвы в Краснодар

В расписании Шереметьево с 25 декабря появились рейсы из Москвы в Краснодар

Фото: Владислав Гончаров / РИА Новости

В расписании московского аэропорта Шереметьево с 25 декабря появились рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Краснодар. Дату их запуска раскрыли на официальном сайте столичной воздушной гавани.

Ожидается, что перевозчик будет выполнять полеты по этому маршруту ежедневно. При этом продажа билетов по этому направлению пока не открыта.

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Ранее в декабре директор международного аэропорта Краснодара Дмитрий Кириченко сообщил, что воздушная гавань, которая была закрыта с 24 февраля 2022 года, полностью готова к возможному возобновлению работы. Он отметил, что все службы работают в штатном режиме и осуществляют тренировку.

15 декабря самолет авиакомпании «Азимут» выполнил тестовый рейс из Минеральных Вод в Краснодар. Уточняется, что пассажирский лайнер благополучно приземлился в аэропорту Пашковский.

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      Фариза Бацазова
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