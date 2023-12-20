Россиянам раскрыли дату запуска авиарейсов из Москвы в Краснодар

В расписании Шереметьево с 25 декабря появились рейсы из Москвы в Краснодар

В расписании московского аэропорта Шереметьево с 25 декабря появились рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Краснодар. Дату их запуска раскрыли на официальном сайте столичной воздушной гавани.

Ожидается, что перевозчик будет выполнять полеты по этому маршруту ежедневно. При этом продажа билетов по этому направлению пока не открыта.

Ранее в декабре директор международного аэропорта Краснодара Дмитрий Кириченко сообщил, что воздушная гавань, которая была закрыта с 24 февраля 2022 года, полностью готова к возможному возобновлению работы. Он отметил, что все службы работают в штатном режиме и осуществляют тренировку.

15 декабря самолет авиакомпании «Азимут» выполнил тестовый рейс из Минеральных Вод в Краснодар. Уточняется, что пассажирский лайнер благополучно приземлился в аэропорту Пашковский.

